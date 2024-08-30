環境省は30日、2025年度予算の概算要求額を発表した。総額は前年度当初予算の1・5倍の8704億円。水俣病被害地域住民の健康調査の試験的実施を含む水俣病対策事業に17億円を計上した。2025年度概算要求は過去最大117兆円社会保障費、防衛費増加このうち、健康調査分は7000万円。伊藤信太郎環境相は7月、被害の実態解明に向けた健康調査を「遅くとも2年以内」に開始すると表明した。本格実施は26年度を想定しており、25年度は