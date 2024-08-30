雷が通勤時間帯を直撃しました。30日午前4時前、北海道のJR千歳線で信号装置に雷が落ち、始発から運転見合わせや運休が相次ぎました。空港へと向かう高速バスには行列が。バスを待つ人「びっくりしました。こんなことがあるんだと。飛行機が9時なので、間に合うかちょっと心配ですね」「ネットを見たら止まっていると出ていて、慌てて出てきました」