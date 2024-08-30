■高速道路で“危険な追い越し”高速道路で危険な追い越し。目撃者は…。運転していた男性「急にそういうのが始まってたんで、ヤバイなこれみたいな」東名高速を名古屋に向かって走行中のドライブレコーダーの映像です。男性が真ん中の走行車線を走っていると、追い越し車線を走っていた白いワンボックスカーが突然…。前を走っていたスポーツカーを左側から強引に追い越すと急ブレーキ。ワンボックスカーとスポーツカーは