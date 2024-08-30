株式会社NEXER（東京都豊島区）と役員運転手派遣・社長秘書派遣の株式会社トランスアクト（東京都港区）は、このほど共同で実施した「役員運転手をするとしたら」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、約4割の人が「上場企業」で働いてみたいと回答しました。では、役員運転手でもっとも大変そうだと感じるのは、どの現場が挙げられたのでしょうか。【写真】役員運転手するなら、どんな現場で働きたい？調査は、機会が