台風10号の影響で、道路の冠水被害が出ている地域もあります。警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウント（@MPD_bousai）が、「風水害対策」に関する以前のポストを紹介し、再び注目が集まっています。【画像】警視庁による実際の投稿…1番の予防策は「冠水した道路を車で走行しないこと」だそうです車両が浸水してしまった場合、故障の可能性については予想がつくもの。ですが、それだけではなく、「火災」のリスクもある