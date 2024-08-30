ホテルでの宿泊時に直面するお風呂問題。お風呂・洗面所・トイレ一体型の3点ユニットバスで湯船に浸かる時、「体を洗うタイミングがわからない…」と困ってしまうことはないでしょうか。全国に店舗を展開する「スーパーホテル」の公式TikTokアカウント（@superhotel_official）が、そんな時におすすめの「入浴方法」を紹介し、話題になっています。【写真】ホテルで「使い終わったタオル」…どこに置いておくのが正解？ホテルの