成田凌主演の日曜ドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ・日本テレビ系）のHulu オリジナルストーリーが、9月8日の最終話放送終了後からHuluで独占配信されることが決定した。 参考：『降り積もれ孤独な死よ』山下美月が体現する絶望の果ての光顔に傷のある男の正体を考察 本作は、講談社『マガジンポケット』で連載中の同名漫画を元にオリジナルの要素も交えてストーリーを展開するヒュ&#1