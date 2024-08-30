女優の新木優子が、自身のインスタグラムを更新。?バレー界のプリンス?郄橋藍との2ショットを公開し、話題となっている。「DIOR」のジャパンアンバサダーを務める新木は、「ジェイアール京都伊勢丹に、日本最大級となるディオール ビューティーの店舗が8月27日にリニューアル オープン‼︎」と、PRにより店舗を訪れたことを報告し、店舗で撮影した写真を複数枚アップ。その中で、同じくブランドアンバサダー