世界独占配信中のNetflixシリーズ「地面師たち」。【関連書籍】『地面師たち』映像化困難といわれたクライム・サスペンスの主演を見事に演じきった俳優のお二人と、原作を手掛けた新庄耕さんとの対話が実現しました。 世界独占配信中のNetflixシリーズ「地面師たち」。映像化困難といわれたクライム・サスペンスの主演を見事に演じきった俳優のお二人と、原作を手掛けた新庄耕さんとの対話が実現しました。原作者も唸