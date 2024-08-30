大雨で気を付けなければならないのが、冠水した道路の通行。「これくらいなら行けるかも」という判断が危険を招くことも！ 【写真を見る】車が水没し閉じ込められたら…ヘッドレストで窓ガラスを割る冠水した道路「行けるかも」は危険 去年、愛知県豊川市で撮影されたドライブレコーダーの映像。車が冠水した道路を進もうとしますが… （運転していた男性）「あーだめだ。冠水でエンストして車止まってもう