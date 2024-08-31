ラグビー・リーグワン１部のトヨタは３０日、スティーブ・ハンセン総監督（６５）がヘッドコーチ（ＨＣ）に就任すると発表した。ニュージーランド出身で、ワールドカップ（Ｗ杯）では同国代表監督として２０１５年大会で優勝に輝き、１９年は３位だった。昨年のＷ杯で同国を準優勝に導いたイアン・フォスター氏（５９）は、ＨＣを補佐する共同コーチに就く。