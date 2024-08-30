JR東海は8月30日、台風10号接近に伴う静岡地区の運転計画を発表しました。東海道線は31日、静岡～掛川間の上下で終日運転を見合わせます。 また、熱海～静岡間、掛川～豊橋(愛知県豊橋市)間は、いずれも始発から上下で通常より本数を減らして運転し、夕方ごろまでに運転を見合わせるということです。ただ、これまでに降り続いた雨により土壌中に浸み込んだ雨量が多くなっていて、今後も降雨が見込まれることか