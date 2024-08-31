天皇、皇后両陛下は３０日午後、静養先の那須御用邸付属邸（栃木県那須町）から車で帰京された。両陛下は２１日から滞在し、御用邸敷地内を散策するなどした。長女愛子さまは日本赤十字社での仕事の関係で今回初めて同行しなかった。