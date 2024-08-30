台風10号接近に伴う日本テレビ系『24時間テレビ47』（8月31日・9月1日）への影響について、大阪・読売テレビが30日、対応を発表した。【写真】7月中旬には…制作発表会見に笑顔で登場した上田晋也＆やす子ら30日午後6時、読売テレビの公式サイトを通じて「台風の接近に伴い、8月31日（土）の読売テレビ本社・24時間テレビのイベントに関しては、屋内外ともに中止といたします」と伝えた。また「9月1日（日）の開催可否に関し