台風１０号の影響で大気の状態が不安定になっており、埼玉県内では２９日夜、蓮田市と川越市で住宅の屋根瓦が飛ぶなどの被害が相次いだ。気象庁は突風が発生したとみて、３０日に現地に職員を派遣して詳しい調査を行った。蓮田市によると、閏戸地区の民家で石の塀が数メートルにわたって倒れた。このほか、屋根瓦が飛んだり窓ガラスが割れたりする被害も数軒あったという。川越市でも大中居地区の民家約２０軒で屋根瓦が飛ばさ