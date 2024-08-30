◇医師需給巡る機構発足へ政府「２６年度の医学部定員議論可能」韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領直属の医療改革特別委員会は３０日に開いた会議で、医師など医療人材の需給推計・調整を行う議論機構を今年中に発足させる内容などを盛り込んだ「医療改革第１次実行方策」を可決した。医師団体が大学医学部定員増の白紙化を要求する中、政府は医療界が代案を提示すれば２０２６年度の医学部定員規模の議論に応じるとの立場