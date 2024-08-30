世界的ピアニストの反田恭平（２９）が、５日と１３日にＹｏｕＴｕｂｅで公開された動画シリーズ「現場への道ｗｉｔｈｙｏｕ」に出演。妻で同じくピアニストの小林愛実との愛にあふれた生活や、音楽家としての使命感などを語り尽くした。同シリーズは、働く人を応援する動画プロジェクト「通勤タイムス」が発信する動画シリーズで、表現者が仕事現場に向かう道や、本番直前のルーティンを追いながら、道案内ＡＩがさまざま