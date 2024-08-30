財務省でオンラインによる概算要求の聞き取りをする担当者＝30日午前（同省提供、画像の一部が加工されています）財務省は30日、2025年度予算編成について各省庁からの概算要求を事実上締め切った。基本的な政策に使うお金を管理する一般会計の要求総額は、24年度の114兆3852億円を上回る117兆円超に膨張し、2年連続で過去最大を更新する。金利上昇に伴い借金の利払い費がかさんだほか、防衛力強化に伴う防衛費、高齢化による社