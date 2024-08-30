記者会見する千葉県循環器病センターの中村精岳病院長＝30日午後、千葉市千葉県循環器病センター（同県市原市）は30日、経口の抗凝固薬を飲んでいた70代の男性患者が入院した際、主治医が薬投与の再開を忘れ、患者が死亡する医療事故があったと発表した。一時的に点滴薬に切り替えていたが、点滴終了後に経口薬に戻すのを失念したという。患者は心原性脳梗塞を発症後に死亡した。投与中断が影響した可能性があるとしている。主