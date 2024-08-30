ブラジル最高裁はＸの事業を停止すると警告している/Ton Molina/Bloomberg/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）ブラジルの最高裁判所判事が同国でＸ（旧ツイッター）を停止するとの警告を発していることをめぐり、Ｘを所有する米起業家イーロン・マスク氏はこの判事を「邪悪な独裁者」と呼んでネット上での攻撃を強めている。最高裁のモラエス判事は、マスク氏が２４時間以内にブラジルで同社の新しい法定代理人を任命し、未払いの罰