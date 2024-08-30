プロ野球チーム千葉ロッテマリーンズは9月6日(金)にZOZOマリンスタジアムで行われる楽天戦において、「秋競馬開幕！ JRA中山競馬場ナイター」を開催。ファーストピッチセレモニーに横山武史騎手が登場するほか、各種イベントが行われる。30日、球団ホームページで発表した。 当日は先着1万5000人に「千葉ロッテマリーンズ×JRA中山競馬場のオリジナルハンドタオル」が配布さ