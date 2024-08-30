8月30日 公開 ゲームクリエイターの小島秀夫氏は8月30日、「ホロライブ」所属のVTuber・兎田ぺこらさんとの写真を公開した。 兎田ぺこらさんは自身のYouTubeチャンネル上で様々なゲーム実況配信を実施しており、これまでに小島氏が手掛けた「メタルギア・ソリッド」シリーズや、「DEATH STRANDING」といった作品を過去にプレイしている。 今回は小島氏が自身のXにて「