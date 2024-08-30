Maria Martinez[ベルリン ３０日 ロイター] - ドイツ連邦雇用庁が３０日発表した８月の失業者数（季節調整済み）は２０００人増の２８０万人だった。増加幅はアナリスト予想の１万６０００人を大幅に下回った。失業率（同）は横ばいの６．０％だった。求人件数は６９万９０００件で、前年同月より７万２０００件少なく、労働需要の鈍化を示唆している。調整前の失業者数は６万３０００人増の２９０万人で、３年半ぶりの高水準