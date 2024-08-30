岡山後楽園岡山・北区 台風の接近により施設の臨時休館やイベントの中止が相次ぎ、学校が休校するなどしています。 施設やイベントなどへの影響です。岡山県では岡山城が30日・31日と休館、岡山後楽園は30日は午後6時に閉園し、31日は終日閉園します。 池田動物園は30日、31日と閉園。備前市の閑谷学校は、31日休業となります。1日岡山市の旭川で開かれる予定だった「京橋朝市」は中止となります。 香川県では