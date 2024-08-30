松村薬局本店東かがわ市松原午後4時半ごろ 台風10号の影響で、香川県東かがわ市の中心部では29日、大雨で国道11号線やその周辺の道路が冠水しました。県内初の線状降水帯発生から一夜……各地の被害状況が明らかになりました。 神社や薬局で浸水被害 東かがわ市市のほぼ中心部にある白鳥神社では本殿の浸水は免れましたが、社務所の床下が浸水したということです。 （白鳥神社／猪熊兼高 禰宜）「夕方5時あたりか