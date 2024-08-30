ＪＲ四国（資料） JR四国は31日の運転計画について発表しました。（30日午後5時30分現在） 予讃線（高松～多度津）始発から普通列車を運転高徳線（高松～志度）始発から普通列車を運転瀬戸大橋線（高松～児島）昼以降、マリンライナーを運転再開予定土讃線（多度津～琴平）夕方以降、普通列車を運転再開予定