音楽ユニット「最終未来少女」の藤咲凪さんがメイク写真を公開したところ、一部のユーザーのあいだで「好感度が低い理由がこの一枚に詰まってる」「自慢と嫌味」など批判が起こる事態となった。「この時本当にこれしか付けてなかったんだもん」藤咲さんは2024年8月28日、自身の顔写真に、「日焼け止め、下地 Obagi」「リップ NIVEA」というキャプションを添えた画像をXで公開した。近ごろのSNSでは、使用しているコスメ商品を参考