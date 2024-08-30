日本時間１８時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）、雇用統計（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00 予想0.1%前回0.0%（前月比) 予想2.2%前回2.6%（前年比) 予想2.8%前回2.9%（コア・前年比) 雇用統計（7月）18:00 予想6.5%前回6.5%（ユーロ圏失業率)