消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00 結果0.2% 予想0.1%前回0.0%（前月比) 結果2.2% 予想2.2%前回2.6%（前年比) 結果2.8% 予想2.8%前回2.9%（コア・前年比)