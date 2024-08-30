女子サッカーＷＥリーグは３０日、都内で「２０２４―２５ＷＥリーグクラシエカップ」の開幕会見を行った。３１日から開幕するグループステージでは、女子アジアチャンピオンズリーグに出場する三菱重工浦和を除いた１１チームが３組に分かれホーム＆アウェー方式でそれぞれ対戦。各組の１位と三菱重工浦和がノックアウトステージに進む。準決勝は長崎のピーススタジアム、決勝は国立競技場で開催される。会見には、三菱重工浦