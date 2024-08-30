台風10号の影響により、大分県内に出されていた警戒レベル5の緊急安全確保は30日午後5時で全て解除されました。 緊急安全確保は豊後高田市と国東市の全域、由布市と宇佐市の一部のあわせて4市に出されていました。 なお、30日午後5時30分時点で中津市や日出町など大分県内9の市と町には警戒レベル4の避難指示が出されています。