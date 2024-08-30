西日本・東日本ではあす(31日)にかけて「線状降水帯」発生の可能性台風第10号は、9月1日にかけて西日本を東へ進む見込みです。引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒してください。また、西日本と東日本では、31日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。【画像で見る】あす夜までの雨・風予想シミュレーション雨はいつまで？台風第10号は、30日15