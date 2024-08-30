30日午後6時0分、福岡県と気象台は、豊前市、みやこ町、上毛町、築上町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的な土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・豊前市・みやこ町・上毛町・築上町