◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2024年8月30日ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手（22）が30日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）に先発。初回に最速160キロをマークするなど、絶好の立ち上がりを見せた。初回の初球、牧原大に投じた1球目の直球はいきなり159キロ。5球には160キロをマークし、最後は144キロのフォークで空振り三振を奪う絶好の立ち上がり。続く今宮は159キロの直球で二飛に打ち取ると、栗原もフォーク