日本郵便は、来年＝2025年用の年賀はがきのデザインを発表しました。郵便料金の値上げに伴い、価格も3割以上高くなります。来年、2025年は5年ぶりにミッキーマウスが年賀はがきに登場します。ミニーマウスと一緒に、お正月らしくお餅をついているデザインとなっています。また、来年開催される大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のイラスト入り年賀はがきも販売され、お年玉くじの特別賞は「大阪・関西万博ペアチケ