女優の浜辺美波（24）が29日、Instagramに喜びの報告をし、俳優の勝地涼（38）、竹内涼真（31）、タレントの渡辺直美（36）らから祝福が寄せられた。【映像】浜辺美波と「愛娘2人」の写真（複数カット）8月29日が誕生日の浜辺。これまでにも誕生日当日にInstagramを投稿しており、ピースサインをする可愛らしい写真とともに、喜びと抱負をつづっていた。24歳を迎えた今年も誕生日当日にInstagramを更新。「8月29日。愛娘2人