各所から“ツッコミ”が殺到し、自見地方創生担当大臣は政府案を見直すよう指示、撤回することも視野に再検討に入った。【映像】「移住婚女性に60万円案」浜田敬子氏が懸念した“国のお墨付き”とは政府が制度の拡充を検討していたのは、東京23区在住、または23区内で働く人が地方に移住する際に支給される「移住支援金」だ。元々、移住先で起業や就業する人を対象に、男女かかわらず単身者には最大60万円が支給されているが