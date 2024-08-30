30日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝144円台後半で取引された。午後5時現在は前日比22銭円安ドル高の1ドル＝144円93〜94銭。ユーロは41銭円高ユーロ安の1ユーロ＝160円63〜67銭。29日発表の4〜6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値が速報値から上方修正となり、米国の景気の底堅さが意識された。米長期金利の上昇を受け、ドルを買って円を売る動きが出た。ただ目立った取引材料が乏しく、積極的な売買は控えられた