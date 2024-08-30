厚生労働省は30日、医師の偏在是正に向けた総合対策の骨子案を公表した。開業医などの多い地域での新規開業を抑制するため、必要な法令改正を検討するほか、地方の医療機関への財政支援を強化する。省内に部局横断の推進本部を新設し、年末までに正式な対策をまとめる。武見敬三厚労相は同日の記者会見で「医師の偏在は、特に過疎地での適切な医療の提供を考えると、極めて深刻な問題だ」と述べた。現在は、医師が多い地域で