JR連合の会合であいさつする野田元首相＝30日午後、国会立憲民主党の最大グループ「サンクチュアリ」は30日、国会内で会合を開き、党代表選（9月7日告示、同23日投開票）でグループ顧問の枝野幸男前代表（60）を支援する方針を確認した。同グループはリベラル系で約30人。会長の近藤昭一衆院議員は記者団に「政策が最も近い。枝野氏を基軸に全力で支える」と述べた。ただ20人の推薦人確保に難航する泉健太代表（50）が協力を求め