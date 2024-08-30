副業のサポートをうたった詐欺の被害が相次いでいます。由利本荘市に住む20代の男性が現金216万円を、仙北市に住む40代の男性が現金129万円をだまし取られる被害にあっていたことが分かりました。由利本荘警察署の調べによりますと、由利本荘市に住む20代の男性は、23日、スマートフォンで動画共有サイト YouTubeを見ていたところ、「アンケートに答えて3万円をゲット」という広告を見つけました。男性がそのサ