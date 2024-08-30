【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のゴールデンステイト・ウォリアーズ（Golden State Warriors）に所属するステフェン・カリー（Stephen Curry、36）が、チームとの契約を1年延長して2026-27シーズンまで残留する見通しだと、米スポーツ専門チャンネルESPNが29日に報じた。先日のパリ五輪で米代表チームの金メダル獲得に貢献したばかりのカリーは、2021年にサインした総額2億1540万ドル（約311億9000万円）と伝えられ