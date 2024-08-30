中学野球の全国大会で3位に入った秋田市の桜中野球部が学校で大会の報告を行いました。選手たちは応援に感謝し、「幸せな夏だった」と振り返りました。「野球部祝全国3位」秋田市の桜中学校。「野球部の皆さんが入場します」 / 拍手この夏、福井県で行われた全国中学校軟式野球大会で野球部が全国3位に輝き、31日、報告会が開かれました。先月の県大会は準優勝でしたが、今月行われた東北大会では頂点に立ち、東北第1代表として全