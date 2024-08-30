9月1日の「防災の日」を前に、秋田市は、県警察本部や自衛隊と合同で防災訓練を行いました。災害時に連携して対応にあたるため、情報共有の仕方について確認し合いました。秋田市が実施した訓練は、大規模な地震で複数の土砂崩れが発生し、走っていた車が巻き込まれたという想定で行われました。災害が発生した際は、消防がいち早く現場に向かい、ドローンや災害用車両などを使って現場の状況や救助を必要とする人がいるかな