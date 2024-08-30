県内有数のブドウの産地横手市で、もぎとり体験ができる観光ぶどう園の開園式が行われました。長雨など天候不順もありましたが農家の栽培技術と努力で、例年以上に大粒で甘いブドウがたわわに実っています。眩い日差しを浴びながら旬を迎えた秋の味覚ブドウ。栽培が盛んな横手市大沢地区の国道107号沿いにある"まるさんぶどう園"です。毎年8月下旬に食べごろを迎えるキャンベルやノースレッドなどの早生品種が今年もたわわに