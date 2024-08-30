■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月３０日１４４円９３～９４銭（△０．２２） ０８月２９日１４４円７１～７３銭（△０．１６） ０８月２８日１４４円５５～５８銭（▼０．４３） ０８月２７日１４４円９８～００銭（△１．０９） ０８月２６日１４３円８