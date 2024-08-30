ゲームで大人気のポケットモンスターのキャラクター、「ミライドン」を再現した乗り物が、香川県高松市で開催を予定しているイベントに登場します。 【写真を見る】ポケットモンスターのキャラクター「ミライドン」を再現した乗り物が登場サンメッセ香川の「キッズミライフェス」 これが「トヨタミライドン」です。サンメッセ香川で開催の準備が進むイベント、「キッズミライフェス」に登場しま