日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円９３～９４銭と前日に比べ２２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６０円６３～６７銭と同４１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１０８３～８５ドルと同０．００４５ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS