【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■障害の壁を乗り越え、夢を諦めないことの大切さを伝える家族を密着 三宅健が、9月1日24時55分から日本テレビにて放送の『NNNドキュメント’24』「はるの空 聞こえなくても、できるんだよ」でナレーションを担当することがわかった。 舞台は北海道・美瑛町。大自然が広がる丘の上で民泊を営む春日晴樹さん。晴樹さんと妻の史恵さんは聴覚障害者。耳が聞こえるふたりの子供は、手