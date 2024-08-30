日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限2743( 985) 12月限 300( 0) TOPIX先物 9月限1881(1175) 日経225ミニ 9月限 12268( 10856) 10月限 500( 0)